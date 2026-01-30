Poste Italiane | in provincia di Frosinone da lunedì 2 febbraio saranno in pagamento le pensioni del mese

Da lunedì 2 febbraio, le pensioni del mese di febbraio saranno disponibili in tutti i 130 uffici postali della provincia di Frosinone. Poste Italiane ha annunciato che i pensionati possono recarsi negli uffici a partire da quella data per ritirare i loro soldi. La distribuzione avverrà in modo regolare e senza intoppi, come di consueto.

Poste Italiane comunica che in tutti i 130 uffici postali della provincia di Frosinone le pensioni del mese di febbraio saranno in pagamento a partire da lunedì 2. Sempre a partire da lunedì 2 le pensioni di febbraio saranno disponibili anche per i titolari di un Libretto di Risparmio, di un Conto BancoPosta o di una Postepay Evolution che abbiano scelto l’accredito. I possessori di Carta di Debito associate a contilibretti o di Postepay Evolution, quindi, potranno prelevare in contanti dai 99 ATM Postamat della provincia, senza recarsi allo sportello. Per ulteriori informazioni è possibile consultare il sito www.🔗 Leggi su Frosinonetoday.it

