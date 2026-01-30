Poste Italiane dal 2 febbraio al via il ritiro delle pensioni in provincia di Salerno

Da lunedì 2 febbraio, i pensionati della provincia di Salerno potranno ritirare le loro pensioni negli 288 uffici postali distribuiti sul territorio. Poste Italiane ha annunciato che il pagamento del mese di febbraio sarà disponibile fin dall’inizio della settimana. La notizia interessa migliaia di anziani che ora potranno recarsi direttamente agli sportelli senza lunghe attese.

Saranno disponibili anche per i titolari di un Libretto di Risparmio, di un Conto BancoPosta o di una Postepay Evolution che abbiano scelto l’accredito Poste Italiane fa sapere che in tutti i 288 uffici postali della provincia di Salerno le pensioni del mese di febbraio saranno in pagamento a partire da lunedì 2. Sempre a partire da lunedì 2 le pensioni di febbraio saranno disponibili anche per i titolari di un Libretto di Risparmio, di un Conto BancoPosta o di una Postepay Evolution che abbiano scelto l’accredito. I possessori di Carta di Debito associate a contilibretti o di Postepay Evolution, quindi, potranno prelevare in contanti dai 171ATM Postamat della provincia, senza recarsi allo sportello.🔗 Leggi su Salernotoday.it

