Poste da lunedì 2 febbraio al via il pagamento delle pensioni del mese

Da lunedì 2 febbraio, le pensioni di febbraio saranno disponibili negli uffici postali di Perugia e Terni. Poste Italiane ha annunciato che in tutti i 195 uffici della provincia di Perugia e nei 67 di Terni si può già ritirare l’accredito. La procedura partirà ufficialmente da lunedì, senza particolari disagi, e i pensionati possono recarsi agli sportelli per ricevere il loro denaro.

Il consiglio per evitare code e file agli sportelli: "recarsi a ritirare la pensione in tarda mattinata o durante le ore pomeridiane privilegiando i giorni successivi ai primi" Poste Italiane comunica che in tutti i 195 uffici postali della provincia di Perugia e nei 67 della provincia di Terni le pensioni del mese di febbraio saranno in pagamento a partire da lunedì 2. Dalla stessa data saranno disponibili anche per i titolari di un libretto di risparmio, di un conto bancoposta o di una Postepay evolution che abbiano scelto l'accredito. I possessori di carta di debito associate a contilibretti o di Postepay evolution potranno prelevare in contanti dagli Atm presenti, senza recarsi allo sportello.

