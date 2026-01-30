Il rischio di brogli si fa sentire prima del referendum. Di Giuseppe lancia l’allarme, invitando a fare attenzione a chi vota dall’estero. Due giorni prima del voto, si temono possibili irregolarità nelle schede inviate per posta. Gli esperti avvertono che il sistema, se non controllato bene, potrebbe essere vulnerabile. Gli italiani all’estero sono chiamati a votare come sempre, ma ora si cerca di garantire che tutto si svolga correttamente.

C'è uno spettro che aleggia sul referendum, una questione di non poco conto. Il pericolo che dal voto degli italiani all'estero, che come noto avviene per corrispondenza, possano verificarsi dei brogli. Lo aveva denunciato, qualche mese fa, il deputato di Fratelli d'Italia Andrea Di Giuseppe, eletto nella circoscrizione Nord e Centro America. Presentando insieme ad Antonio Di Pietro il comitato “Giustizia senza confini-italiani nel mondo per il Sì”, aveva sollevato il problema. Ora ne parla dalle colonne del Tempo. Onorevole, lei torna a denunciare i rischi di brogli legati al voto degli italiani all'estero. 🔗 Leggi su Iltempo.it

"Possibili brogli, attenzione a chi vota all'estero". Referendum, l'allarme di Di Giuseppe

Il voto degli italiani all’estero si prepara a una revisione delle modalità di partecipazione, con l’obiettivo di garantire maggiore trasparenza e sicurezza.

