Posizioni economiche ATA | come scaricare la convocazione per la prova finale VIDEO GUIDA e una INFOGRAFICA

Dal 23 al 27 febbraio, il Ministero dell’Istruzione e del Merito ha programmato le prove finali per assegnare le 46mila posizioni economiche agli operatori ATA. Per chi deve partecipare, è possibile scaricare la convocazione attraverso un’apposita guida video e un’infografica, pubblicate online per semplificare l’accesso.

Gli aspiranti ricevono la convocazione alla prova scritta direttamente nella propria area personale della Piattaforma Concorsi e Procedure Selettive. Il documento in PDF con tutte le indicazioni sarà disponibile online e potrà essere scaricato seguendo alcuni semplici passaggi.

