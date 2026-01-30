Porte chiuse… ma non troppo | cosa c’è dietro i test di Barcellona

Questa mattina a Barcellona si sono svolti i test in vista della prossima stagione, ma l’atmosfera sembrava più aperta del previsto. Beatrice Frangione e Luca Preti hanno analizzato le prove, che si sono svolte a porte chiuse ma sono sembrate molto trasparenti. I tifosi hanno potuto seguire alcune fasi e si sono fatti un’idea più chiara di come si stanno preparando le squadre.

Beatrice Frangione e Luca Preti commentano i test a porte chiuse di Barcellona, che tanto a porte chiuse non sono sembrati. Tra foto trapelate, indiscrezioni pilotate e informazioni parziali, l'evento ha sollevato più di una domanda: perché organizzare test segreti se poi nulla resta davvero nascosto? Nel corso della puntata si analizzano le dinamiche dietro questa scelta, le difficoltà crescenti per chi fa giornalismo motorsport e le conseguenze di una comunicazione sempre più controllata, frammentata e orientata allo spettacolo. Un sistema che rende complicato – se non impossibile – il lavoro di analisi tecnica seria e indipendente.

