Porta coltellino Ferito l’amico Lui in Questura

Durante una pausa tra lezione e lezione, un ragazzo ha estratto un coltellino e ha ferito un amico. L’episodio è avvenuto in modo improvviso e senza motivo apparente. L’amico è stato portato in Questura, dove ora si trova per chiarire i fatti. La scena ha lasciato tutti senza parole, e ora si indaga su cosa abbia spinto il giovane a compiere un gesto così rischioso.

Un intervallo come tanti, qualche minuto di libertà tra una lezione e l'altra, poi un gesto tanto sconsiderato quanto pericoloso. Ieri mattina, all' istituto superiore Daverio Casula Nervi di Varese, due studenti minorenni sono stati sorpresi nei bagni della scuola mentre "giocavano" con un coltello. Non una lite o un'aggressione. Secondo quanto ricostruito, si sarebbe trattato di una sorta di sfida, un gioco sciocco e fuori luogo che avrebbe potuto avere conseguenze ben più gravi. Uno dei due ragazzi è rimasto lievemente ferito a un dito, una lesione superficiale ma sufficiente a far scattare l'allarme.

