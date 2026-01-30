Porsche | arriva la Cayenne Electric nel 2025 la 911 è best seller

La casa automobilistica tedesca presenta la nuova Cayenne Electric, che arriverà sul mercato nel 2025. Nel frattempo, in Italia, le vendite di Porsche sono in calo, ma la 911 resta il modello più venduto e aiuta a contenere il calo complessivo. La casa punta molto sulla versione elettrica di Cayenne, mentre la 911 continua a essere una garanzia di successo.

Il 2025 di Porsche in Italia si chiude con un segno meno nei volumi di vendita, ma con un messaggio molto chiaro: la transizione elettrica non è rinnegata, ma al tempo stesso la casa automobilistica vuole governarla senza farsi travolgere né dal mercato (ancora timido) né dalla narrativa del dietrofront. Alla conferenza stampa di inizio anno, Porsche Italia ha messo sul tavolo due fotografie solo apparentemente in contraddizione: da un lato 7.228 consegne, -12% sul 2024, numeri che valgono comunque il quarto miglior anno di sempre di Porsche e confermano l'Italia come terzo mercato singolo europeo per volumi; dall'altro l'anteprima della nuova Cayenne Electric, chiamata a segnare il cambio di passo nel 2026. 🔗 Leggi su Gazzetta.it

Nel contesto del mercato automobilistico in evoluzione, Porsche Italia presenta il nuovo Cayenne Electric e i risultati del bilancio 2025.

Lo scorso 22 gennaio, il Centro Porsche di Bergamo ha presentato in anteprima la nuova Cayenne Electric.

New Porsche Cayenne Electric 2026 First Look Review

