Pordenone 2027 | online la piattaforma ufficiale per il progetto espositivo internazionale

Pordenone apre le porte al suo grande progetto per il 2027. È online la piattaforma ufficiale che gestirà il progetto espositivo internazionale, che punta a trasformare la città in uno dei principali centri culturali d’Europa. La città si muove per prepararsi a un evento che potrebbe portare visitatori da tutta Europa.

Pordenone si prepara a diventare, nel 2027, uno dei principali palcoscenari culturali d’Europa con l’annuncio ufficiale della piattaforma digitale dedicata al progetto espositivo internazionale. La nuova piattaforma, resa disponibile online, rappresenta il primo passo concreto verso un evento che punta a unificare arte, storia e innovazione in un contesto internazionale. Il progetto, che si svolgerà in Friuli Venezia Giulia, ha già raccolto l’interesse di istituzioni, artisti e studiosi da diversi paesi. Il sito ufficiale, accessibile a tutti, offre già una panoramica completa sulle linee guida del progetto, sulle tematiche principali e sulle modalità di partecipazione. 🔗 Leggi su Ameve.eu

Approfondimenti su Pordenone 2027

Ristorante Al Teston in vendita, continua la girandola delle attività in centro. E il settore guarda al 2027 con la Capitale della cultura; San Valentino a ritmo di Northern Soul: weekend internazionale tra musica, danza e cultura, 13 febbraio 2026.

Pordenone Capitale italiana della Cultura 2027: online il nuovo sito e avviati i primi progetti per Mille giorni di culturaDal giorno della proclamazione di Pordenone Capitale italiana della Cultura 2027, la macchina organizzativa è al lavoro senza sosta ... corrierequotidiano.it

Pordenone Capitale della Cultura 2027: online il sito firmato I MILLEÈ online il sito web di Pordenone Capitale Italiana della Cultura 2027, la piattaforma digitale lanciata da I MILLE Creative Consultancy, agenzia di comunicazione e design del Gruppo TXT e associata a ... touchpoint.news

