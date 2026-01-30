Pooh 60 - La nostra storia - Estate | il tour fa tappa al teatro Antico di Taormina
Questa sera il teatro Antico di Taormina ospita il tour
Torna il "Grande Fratello": è la risposta di Mediaset a Fabrizio Corona. Ma meritava un lungo letargo "Pooh 60 - La nostra storia - Estate", il tour estivo con cui si celebrano i 60 anni di carriera della band fa tappa anche al teatro Antico di Taormina il 24 agosto 2026 alle ore 21,30. I festeggiamenti partiranno il 14 maggio e il 16 maggio con " Pooh 60 - La nostra storia in Arena", due concerti speciali in programma all'Arena di Verona.🔗 Leggi su Messinatoday.it
Approfondimenti su Pooh 60
I Pooh in concerto nel salernitano: tappa all'Arena dei Templi per il tour "60 La Nostra Storia Estate"
I Pooh tornano in concerto nel salernitano, portando il loro storico tour
Pooh in concerto a Bari: due date del loro tour “POOH 60 – La nostra storia”
I Pooh tornano in concerto a Bari con due date del loro tour “POOH 60 – La nostra storia”.
Ultime notizie su Pooh 60
Argomenti discussi: Pooh 60 – La nostra storia - Estate fa tappa anche in Romagna; Pooh 60 – La nostra storia – a Taormina; I Pooh festeggiano i 60 anni di carriera a Villa Manin; Pooh: annunciate le date del tour Pooh 60 – La nostra storia – Estate.
Pooh, annunciato il tour Pooh 60 – La nostra storia – EstateDopo le date-evento in Arena e della leg nei palasport, i Pooh annunciano anche una leg live estiva, da luglio a settembre in tutta Italia. spettakolo.it
POOH 60 – La Nostra Storia: un’estate e un anno di celebrazioni per i sessant’anni della bandNel 2026 i Pooh celebrano un traguardo straordinario: sessant’anni di carriera, musica ed emozioni. Dal 1966 a oggi, la band simbolo della musica italiana continua a unire generazioni con canzoni che ... megamodo.com
Dove si terrà l'Estate 2026 The Pooh "La Nostra Storia - Estate" tour will take place in various Italian cities from July to September 2026. Here are some of the locations¹ ²: - July: - July 13: Asti, Piazza Alfieri - July 15: Bassano del Grappa (VI), Parco Ragazzi de - facebook.com facebook
Siamo lieti di invitarvi ad #Asti! Appuntamento con POOH 60 La Nostra Storia Estate lunedì 13 luglio alle ore 21:30. I biglietti sono disponibili al link ticketone.it/event/pooh60-l… e nelle rivendite abituali. #POOH60 #LaNostraStoria x.com
È possibile cercare altre notizie e contenuti video collegati allo stesso argomento trattato.