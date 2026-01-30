Pontedera arriva l' Era Volleyball Card | siglato l' accordo valido in tutti i negozi che aderiranno al progetto

Questa mattina a Pontedera è stato firmato un nuovo accordo tra Confesercenti, il Ccn We Are Pontedera e la società sportiva Era Volleyball. L’intesa permette ai clienti di usare l’Era Volleyball Card in tutti i negozi che aderiranno al progetto, senza limiti. L’obiettivo è coinvolgere più negozi e promuovere lo sport locale in modo semplice e diretto.

E' stato ufficialmente siglato l’accordo di collaborazione tra Confesercenti Pontedera, il Ccn We Are Pontedera e la società sportiva Era Volleyball Pontedera. L’intesa nasce con l’obiettivo di agevolare gli acquisti dei tesserati della società sportiva Era Volleyball, che potranno usufruire di promozioni dedicate presentando l’Era Volleyball Card presso le attività commerciali di Pontedera che aderiranno all’iniziativa. Un progetto che unisce sport e commercio, rafforzando il legame tra il tessuto economico cittadino e le realtà sportive del territorio. “Ringraziamo la dirigenza di Era Volleyball per questa importante iniziativa” dichiarano Claudio Del Sarto, responsabile d’area di Confesercenti Pontedera, e Federico Lonsi, presidente del Ccn We Are.🔗 Leggi su Pisatoday.it

Approfondimenti su Pontedera Era Volleyball

È stato firmato l’accordo tra i rappresentanti dei lavoratori e Vot International Srl, con le aziende della filiera New Sofà e Palazzo Divani.

Scorrendo la pagina è possibile consultare contenuti social e video collegati.

Ultime notizie su Pontedera Era Volleyball

Argomenti discussi: Fancelli e Leo è ufficiale. Buffon in arrivo. Pontedera, tre colpi per cambiare la stagione; Calciomercato, Battimelli lascia e Fancelli arriva; Dal Picerno arriva il difensore Veltri. Leo ceduto al Pontedera; Selvatelle, il paese che fa il Carnevale con Viareggio: laboratori, premi, musica e cibo – Data e programma.

Pontedera, rinforzo in difesa: dal Livorno arriva Fancelli a titolo definitivoIl Pontedera rafforza il proprio reparto arretrato. Il club toscano ha preso dal Livorno, a titolo definitivo, il classe 2004 Andrea Fancelli. Di seguito. tuttomercatoweb.com

Pontedera, preso Daniel Leo: difensore ex Foggia e Crotone – ora caccia al grande colpo in attacco: i nomiPONTEDERA. Il Tirreno lo aveva anticipato nel pomeriggio di martedì 27 gennaio, ora è arrivata anche l’ufficialità: nella mattina di mercoledì 28 gennaio l’US Città di Pontedera ha annunciato l’ingagg ... msn.com

Bellaria Volley Pontedera. Harry Styles · Aperture. Settimana delicata L’aria è elettrica e in casa giocheranno U18 per i quarti di finale 3ª Div. In bocca al lupo a tutte le nostre squadre Divertitevi, lottate e ricordatevi: ogni palla è una storia da s - facebook.com facebook