Pontedellolio la rotatoria deve spostarsi di 15 metri | la Provincia revisiona il progetto
La Provincia di Piacenza ha deciso di spostare di 15 metri la nuova rotatoria di Ponte dell’Olio. La modifica serve a evitare problemi con il torrente e a rendere più sicuro il progetto. La revisione arriva dopo le discussioni emerse durante la Conferenza dei Servizi.
La modifica si è resa necessaria in fase di Conferenza dei Servizi per eliminare l’interferenza con l’alveo attivo del torrente La nuova soluzione verrà portata all’esame della Conferenza dei Servizi per consentire ai soggetti partecipanti di esprimere le proprie valutazioni e solo in seguito alla favorevole conclusione della Conferenza stessa potrà essere avviato l’iter realizzativo (aggiornamento quadro economico, procedimento espropriativo, progettazione esecutiva, esecuzione .), previa verifica della disponibilità delle risorse necessarie. Nel dettaglio, l’intervento riguarda la rifunzionalizzazione dell’intersezione tra la Strada Statale n.🔗 Leggi su Ilpiacenza.it
Approfondimenti su Pontedellolio Rotatoria
Valditara: “La pena deve tendere alla rieducazione, la scuola deve consentire a chi è caduto di potersi rialzare. Ridiamo importanza al valore del lavoro”. Il progetto Folsom Freedom
Maxi rotatoria sulla Statale 16: apre la corsia di svolta per chi viene da Riccione e deve entrare in centro
Giovedì mattina, 18 dicembre, sarà inaugurata la nuova corsia di svolta sulla Statale 16, all’intersezione tra la Consolare di San Marino e la rotatoria.
Il campo di ricerca consente di consultare ulteriori notizie e video correlati al tema.