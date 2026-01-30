Polizza sanitaria docenti e ATA Valditara scrive al personale In arrivo la nota con le istruzioni su coperture e modalità rimborsi

Il ministro Giuseppe Valditara ha scritto al personale della scuola e ai dipendenti del Ministero dell’Istruzione e del Merito. Nella lettera, annuncia che presto arriverà una nota con tutte le istruzioni su come funzionano le coperture e i rimborsi della nuova polizza sanitaria dedicata a docenti e ATA. Si tratta di una novità attesa da tempo, che ora si avvicina a essere operativa.

A dare concretezza al progetto è la pubblicazione della gara europea per l'affidamento del servizio assicurativo. Il bando prevede una copertura sanitaria integrativa per circa 1.200.000 lavoratori, includendo anche il personale con contratto a tempo determinato. "Stiamo realizzando un'operazione di sistema di grande importanza sociale – scrive Valditara – per garantire maggiori tutele in linea con l'importanza delle funzioni da voi svolte." La lettera si conclude comunicando che è in arrivo una nota tecnica con le istruzioni operative su coperture e modalità rimborsi.

Approfondimenti su Polizza Sanitaria

La Consip ha aperto la gara europea per offrire una polizza sanitaria a insegnanti e personale scolastico.

Il contratto collettivo nazionale di lavoro del comparto Istruzione e Ricerca per il triennio 2022-2024 è stato firmato, assicurando aumenti salariali e arretrati per docenti e personale ATA.

Ultime notizie su Polizza Sanitaria

