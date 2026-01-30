Poliziotto condannato per morte designer | errore di valutazione sulle responsabilità nel sinistro in bicicletta

Un agente di polizia è stato condannato per aver causato la morte di Francesco Convertini, noto designer di moda. L’incidente è avvenuto in un incrocio di corso Regina Margherita a Torino, dove Convertini stava attraversando a piedi. La sentenza arriva dopo un’accurata valutazione delle responsabilità e delle circostanze del sinistro.

Un agente di polizia è stato condannato per omicidio colposo dopo aver investito e ucciso Francesco Convertini, un noto designer di moda, mentre quest’ultimo attraversava a piedi la strada in un incrocio di corso Regina Margherita a Torino. L’incidente è avvenuto nel tardo pomeriggio del 12 luglio 2023, in un tratto di strada con semaforo pedonale, dove il pedone aveva il via libera. L’agente, in servizio con un’auto di pattuglia, non si è fermato nonostante il segnale rosso e la presenza di un pedone già in transito. Il giudice ha stabilito che l’uomo ha agito con una «negligenza non scusabile», sottolineando che avrebbe potuto evitare l’investimento con un’azione tempestiva e corretta. 🔗 Leggi su Ameve.eu

Il 2 giugno 2024, il badante responsabile dell'aggressione a Nicolò Caronia, ex poliziotto di 94 anni, è stato condannato a 21 anni di reclusione.

