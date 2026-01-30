Poliziotto accusato di maltrattamenti durante un’interrogatorio | processo in corso per abusi di potere

Un poliziotto slovacco è sotto processo per aver maltrattato un sospettato durante un interrogatorio. L’accusa parla di abusi di potere e tortura, e il caso sta scatenando molte discussioni in Italia. La procura ha aperto un procedimento, e l’episodio mette sotto i riflettori la condotta delle forze dell’ordine durante i controlli.

Un poliziotto slovacco è al centro di un processo penale per abusi di potere e maltrattamenti durante un’interrogatorio, con l’accusa di tortura che ha scatenato un dibattito nazionale sulla condotta delle forze dell’ordine. L’indagato, identificato come Omerovic, è stato formalmente portato in giudizio dopo che le sue azioni durante un’operazione di controllo sono state documentate da registrazioni video e testimonianze di testimoni oculari. L’episodio risale al mese di aprile di quest’anno e si è verificato in una stazione di polizia della città di Bratislava, dove Omerovic avrebbe sottoposto un sospetto a un’interrogatorio prolungato e violento, con uso di minacce fisiche e psicologiche. 🔗 Leggi su Ameve.eu

