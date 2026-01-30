Polizia locale il Comando di Parma è l' unico in regione a non avere una camera di sicurezza

Il Comando di Parma è l’unico in tutta la regione Emilia-Romagna a non avere una camera di sicurezza. La notizia emerge dalla relazione del Garante regionale dei detenuti, Roberto Cavalieri, che ha controllato le strutture dei comandi di polizia locale nei principali capoluoghi. La mancanza di queste camere solleva alcune preoccupazioni, anche se finora nessun episodio grave è stato segnalato. La differenza rispetto ad altri comuni evidenzia come ci siano ancora passi da fare per uniformare le condizioni di sicurezza tra i vari Comandi della regione.

C'è un dato che balza all'occhio dell'analizzare la relazione del Garante Regionale dei Detenuti Roberto Cavalieri sul monitoraggio delle camere di sicurezza nei comandi della polizia locale nei comuni capoluogo della Regione Emilia-Romagna. A Parma la camera di sicurezza nel comando della polizia locale non c'è. Ed è l'unico comune tra quelli capoluogo, analizzati all'interno della relazione. "La relazione del garante regionale dei detenuti sulle camere di sicurezza presenti presso le forze di polizia, illustrata nel convegno svoltosi al Palazzo del Governatore, ha evidenziato un dato che ho più volte segnalato all'assessore De Vanna - sottolinea il consigliere regionale di Fratelli d'Italia Priamo Bocchi, presente alla giornata di formazione.

