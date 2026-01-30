Polizia interviene per placare la lite familiare ma trova in casa un fucile mai dichiarato

La polizia di Lugo ha trovato un fucile mai dichiarato durante un intervento per una lite familiare. Ieri, le volanti sono arrivate in un’abitazione del comprensorio lughese dopo la segnalazione di una discussione tra coniugi. Quando gli agenti sono entrati, hanno sequestrato l’arma e avviato le verifiche del caso.

Dopo l'intervento per sedare la lite familiare, scatta il sequestro di un'arma non dichiarata. Nella giornata di ieri, il personale delle volanti del commissariato di polizia di Lugo è intervenuto in un’abitazione del comprensorio lughese in seguito alla segnalazione di una lite tra coniugi. Dopo aver riportato la calma, gli agenti hanno effettuato un accurato controllo sulle armi regolarmente detenute dall'uomo, un 88enne. Durante le verifiche sarebbe però emerso che una delle armi non era custodita secondo la normativa vigente. Sono poi stati eseguiti ulteriori controlli, grazie ai quali gli agenti hanno scoperto che l'anziano avrebbe detenuto illegalmente un'arma da sparo, nello specifico un fucile, mai denunciata alle autorità.🔗 Leggi su Ravennatoday.it

