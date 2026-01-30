La politica italiana piange la perdita di Peppe Giorgini, scomparso mercoledì sera dopo una lunga malattia. La notizia ha colpito molti, amici e colleghi, che ricordano il suo impegno e la sua passione per il suo lavoro. La sua scomparsa lascia un vuoto nel mondo politico e tra chi lo ha conosciuto da vicino.

È morto Peppe Giorgini. La scomparsa è avvenuta nella tarda serata di mercoledì, al termine di una lunga malattia. Aveva 72 anni. La notizia ha suscitato un diffuso cordoglio a San Benedetto del Tronto e nel panorama politico marchigiano, dove Giorgini è stato per anni una figura riconoscibile e centrale. Commerciante di professione, Giorgini si era avvicinato alla vita pubblica già dagli anni Ottanta, diventando nel tempo uno degli animatori più costanti del dibattito civico cittadino. Attivista impegnato in mille battaglie, ha costruito il proprio percorso politico su un’attenzione continua ai temi ambientali, amministrativi e sociali, portando avanti con coerenza il principio della legalità a tutti i costi. 🔗 Leggi su Ilrestodelcarlino.it

© Ilrestodelcarlino.it - Politica in lutto, se n’è andato Peppe Giorgini

Approfondimenti su Peppe Giorgini

Il mondo del cinema internazionale si prepara a ricordare Béla Tarr, regista di grande rilievo e voce unica nel panorama europeo.

Sono disponibili diversi contenuti social e video per ampliare la visione della notizia.

Ultime notizie su Peppe Giorgini

Argomenti discussi: Politica in lutto, se n’è andato Peppe Giorgini; È morto Gianbattista Ferrari: lutto per la politica bresciana; Lutto nella politica a Catanzaro: è morto Rosario Militano, ex assessore e pediatra; Lutto nel mondo politico bresciano, è morto Gianbattista Ferrari.

Politica in lutto, se n’è andato Peppe GiorginiStorico attivista e consigliere regionale per i 5 Stelle, era un volto noto in città e non solo: malato da tempo, aveva 72 anni ... ilrestodelcarlino.it

Peppe Giorgini sul Palco di Ancona nel 2013 - facebook.com facebook

La politica ricorda Peppe Giorgini: cordoglio e parole di stima da avversari e alleati x.com