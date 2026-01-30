Poker Romagnolo al Teatro Arcimboldi | Giacobazzi Cevoli Pizzocchi e Vasumi insieme a Milano

Quattro comici romagnoli salgono sul palco del Teatro Arcimboldi a Milano per lo spettacolo Poker Romagnolo. Giacobazzi, Cevoli, Pizzocchi e Vasumi si incontrano per la prima volta in questa serata, con l’obiettivo di far ridere il pubblico fino alle lacrime. La serata è una grande occasione per vedere insieme alcuni dei volti più noti della comicità regionale, pronti a regalare momenti di allegria.

Quattro comici, un palco, una promessa: far ridere fino alle lacrime. Il 5 febbraio il TAM Teatro Arcimboldi Milano ospita Poker Romagnolo, spettacolo che riunisce per la prima volta Giuseppe Giacobazzi, Paolo Cevoli, Duilio Pizzocchi e Andrea Vasumi. Un poker d’assi della comicità emiliano-romagnola pronto a trasformare la serata in un’esplosione di risate travolgenti. Quando ignorantezza e patacaggine si incontrano. “Quando l’ignorantezza e la patacaggine si incontrano sullo stesso palco, il risultato è inimmaginabile”, raccontano Giacobazzi e Cevoli. Ed è proprio questa alchimia a rendere unico lo spettacolo: cavalli di battaglia, improvvisazioni e quella capacità tutta romagnola di conquistare il pubblico con ironia genuina e irresistibile. 🔗 Leggi su Nonewsmagazine.com

