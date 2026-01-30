Questa mattina i portieri della squadra hanno mostrato segnali di miglioramento, anche se restano alcune incertezze. Skorupski si è distinto per alcune uscite non perfette e rinvii non troppo convincenti, dimostrando che mentalmente non è ancora al massimo. Vitik, invece, fatica a trovare sicurezza tra i pali. Buone notizie invece da Zortea, che corre tanto e serve un assist importante. Ferguson invece continua a offrire spunti positivi.

Skorupski 5,5 Tra uscite alte così così e rinvii coi piedi più che rivedibili conferma di non essere psicologicamente sereno. Nessuna parata vera. Verranno giorni migliori. Zortea 6,5 Una montagna di cross, ma il colpo più vincente è il pallone con cui libera Orsolini in verticale nell’azione dello 0-2. Nella ripresa si conquista anche un mezzo rigore: mezzo, perché l’arbitro prima lo assegna e poi lo toglie. Vitik 5,5 Impossibile soffrire con un Maccabi cosi modesto. E invece no, il movimento che fa al 42’ quando libera un’autostrada per Andrade è da manuale, al contrario, del calcio. Poi si rianima. 🔗 Leggi su Sport.quotidiano.net

© Sport.quotidiano.net - Poco brillanti, ma in ripresa. Skorupski e Vitik ancora incerti. Zortea, tanta corsa e un assist. Altri segnali buoni da Ferguson

