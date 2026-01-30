Playoff Champions sorteggio effettuato | ecco l’avversaria dell’Inter

Questa mattina è stato effettuato il sorteggio dei playoff di Champions League. L’Inter conosce già il suo avversario e si prepara a scendere in campo per conquistare un biglietto per gli ottavi. La sfida si avvicina e i tifosi sono in trepidazione, pronti a sostenere la squadra in questa fase decisiva.

Playoff Champions. Archiviata la prima fase della Champions League, l’attenzione si sposta ora sui playoff, lo snodo decisivo che mette in palio gli ultimi posti per gli ottavi di finale. Sedici le squadre coinvolte, quelle classificate tra il nono e il ventiquattresimo posto del maxi girone. Tra queste c’è anche l’ Inter, che ha chiuso la League Phase al decimo posto e si prepara a un doppio confronto tutt’altro che banale. Il sorteggio di Nyon ha appena definito il primo ostacolo sul cammino dei nerazzurri: sarà il BodoGlimt l’avversario da affrontare nel playoff. Una sfida insidiosa, soprattutto per il contesto ambientale e per le caratteristiche dei norvegesi, ma che consente all’ Inter di evitare il Benfica di José Mourinho, potenziale incrocio carico di significati emotivi e storici.🔗 Leggi su Ilnerazzurro.it

Approfondimenti su Champions League

Questa sera l’Inter scopre chi affronterà ai playoff della Champions League.

Di seguito sono raccolti video e contenuti online collegati alla notizia pubblicata.

Ultime notizie su Champions League

Argomenti discussi: Sorteggio Playoff Champions League 2025/26: quando e dove si svolge, squadre qualificate e come funziona; Champions League, sorteggio playoff: data, orario, dove vederlo in tv e streaming, calendario e regolamento; Champions League: tutte le informazioni sul sorteggio play-off: quando ci sarà e dove vederlo; Champions League: Inter, Juve e Atalanta ai playoff, Napoli fuori. Accoppiamenti, date e possibili ottavi.

Sorteggio playoff Champions: Juve diretta, avversarie e calendario live anche di Inter e AtalantaA Nyon i bianconeri e le altre italiane scopriranno contro chi giocaranno nel primo turno a eliminazione della competizione ... tuttosport.com

LIVE - Sorteggio Champions League, gli accoppiamenti dei play-offLe partite di andata degli spareggi per gli ottavi di finale di Champions League sono in programma tra il 17 e il 18 febbraio, ritorno il 24 e il 25 ... fantacalcio.it

Sorteggio playoff #Champions: Juve diretta, avversarie e calendario live anche di Inter e Atalanta x.com

Champions League, via ai sorteggi dei playoff di Inter, Juventus e Atalanta - facebook.com facebook