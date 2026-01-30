Con le sfide dei playoff di Champions League, inizia la fase decisiva della competizione. Dal ritorno tra Real Madrid e Benfica, che si ripropone dopo la doppia sfida della scorsa stagione, alle sfide tra squadre francesi, tra cui il derby tutto transalpino, le partite sono pronte a mettere in gioco tutto. I match promettono spettacolo e tanta tensione, con le squadre che si contendono un posto tra le migliori d’Europa.

Dal bis di Real Madrid-Benfica al derby tutto francese: ecco tutte le sfide in programma per i playoff di Champions League. Guarda il video. 🔗 Leggi su Gazzetta.it

© Gazzetta.it - Playoff Champions League, tutti gli accoppiamenti

Approfondimenti su Playoff Champions League

Il sorteggio dei playoff di Champions League si avvicina e le squadre iniziano a prepararsi agli accoppiamenti possibili.

Questa sera si chiudono i giochi nella fase a gironi della Champions League.

Più sotto sono elencati link, post social e video collegati alla news.

Champions League: il sorteggio che cambia tutto!

Ultime notizie su Playoff Champions League

Argomenti discussi: Tutti i possibili incroci dei playoff di Champions (e la strada verso gli ottavi); Tabellone Champions, Mou possibile avversario dell'Inter. Ecco tutti gli incroci dei playoff; Champions League: venerdì i sorteggi playoff per Inter, Juventus e Atalanta; Chi va agli ottavi? Chi va ai playoff? Chi è eliminato? Tutti i verdetti.

Sorteggi Champions League diretta: le avversarie di Inter, Juve e Atalanta ai playoffDa Nyon le tre italiane rimaste scopriranno le loro avversarie nel prossimo turno: aggiornamenti in tempo reale ... corrieredellosport.it

Champions League, tutti gli incroci dei play-offIl sorteggio di Nyon ha delineato il quadro completo dei play-off di Champions League, in programma il 17 e 18 febbraio per le gare d’andata e il 24 e 25 febbraio per il ritorno. Spiccano la sfida tut ... tg.la7.it

Champions, sorteggio playoff: Bodo Glimt-Inter Niente sfida con Mourinho. - facebook.com facebook

La prima reazione del mondo Inter al sorteggio playoff di Champions e all'accoppiamento con il Bodo Glimt x.com