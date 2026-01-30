Più personale e tecnologie agli Ifo di Roma nuovo blocco da 2,2 mln di euro

Al Policlinico di Roma, gli Ifo investono 2,2 milioni di euro per ampliare il blocco operatorio. Con questo investimento, aumentano le attività chirurgiche oncologiche. Sono stati assunti 17 anestesisti e 27 infermieri dedicati, pronti a migliorare i servizi e ridurre i tempi di attesa per i pazienti.

“Incrementiamo le attività chirurgiche oncologiche grazie all’ampliamento del blocco operatorio e all’assunzione di 17 anestesisti e di 27 infermieri dedicati. I vantaggi sono la riduzione dei tempi di attesa e maggiore precisione, qualità e sicurezza delle cure per pazienti e operatori”. Così Livio De Angelis, direttore generale Ifo, commenta le ultime novità ‘targate’ Regina Elena e San Gallicano. Il blocco operatorio dell’Istituto è stato ampliato con un investimento di 2.283.487 euro e sono state attivate due nuove sale operatorie con i relativi servizi di supporto. Nuovi spazi accompagnati da un rafforzamento tecnologico, con sempre al centro la diagnosi e la cura del tumore, come assicurano dalla struttura. 🔗 Leggi su Lapresse.it

Approfondimenti su Ifo Roma

Questa mattina gli Ifo Regina Elena e San Gallicano hanno inaugurato un nuovo blocco operatorio, del valore di oltre 2,2 milioni di euro.

