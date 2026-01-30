Djokovic ha conquistato la vittoria al quinto set contro Sinner in una giornata di tennis australiano ricca di sorprese. L’italiano ha combattuto con tutta la forza, ma alla fine il serbo ha dimostrato di essere più fresco e deciso, portando a casa un risultato difficile da prevedere prima dell’incontro.

"Il tennis si gioca in due e dall’altra parte della rete oggi c’era un grande giocatore". Jannik Sinner, dopo la partita contro Djokovic, non aveva molta voglia di parlare. Giusto così. È altrettanto doveroso, però, analizzare i motivi della sconfitta, perché il percorso del numero 2 del mondo, già in vetta alla classifica per 66 settimane, passa anche attraverso esperienze deludenti come questa. A freddo l’azzurro farà le sue valutazioni approfondite con i coach Vagnozzi e Cahill. Nel frattempo, possiamo individuare cinque motivi che hanno portato il serbo a trionfare al quinto set nella semifinale di Melbourne. 🔗 Leggi su Gazzetta.it

© Gazzetta.it - Più fresco, scaltro e cattivo: ecco perché Djokovic ha battuto Sinner

Jannik Sinner si qualifica per la semifinale dell’Australian Open.

Jannik Sinner esce sconfitto dalla finale degli Australian Open.

Sinner in chat with Djokovic #djokovic #sinner

Novak Djokovic approda ai QF degli #AustralianOpen2026 senza giocare Jakub Mensik , che ieri ha battuto Ethan Quinn al 3T, si ritira dal torneo Djokovic , fresco e riposato, attende ai QF uno tra Lorenzo #Musetti e Taylor Fritz #tennis # x.com

Novak Djokovic ha battuto Jannik Sinner 6-4 al quinto set in semifinale agli Australian Open e si è qualificato per la 38ª finale Slam della sua straordinaria carriera. Ma dopo il match ha sussurrato qualcosa a Jannik facebook