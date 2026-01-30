Pioggia di fuoco sulla Dotta. Il 29 gennaio 1944, il cuore di Bologna ha subito un attacco devastante. In meno di due ore, tra le 11:30 e le 12:50, tre ondate di bombardieri americani hanno sganciato tonnellate di esplosivo sulla città. Sono state ottanta le

Il cuore della città sotto attacco per alcune ore: i bolognesi resistono nei rifugi. Dai tesori dell'Archiginnasio alla diaspora in provincia Ci sono date che restano incise nell'anima delle città, come quella del 29 gennaio 1944. In poco più di un’ora, tra le 11:30 e le 12:50, il cuore di Bologna è stato bersagliato da tre ondate di bombardieri americani: ottanta "Fortezze Volanti" che hanno scaricato tonnellate di esplosivo sul centro storico. Il bilancio è catastrofico. Il colpo più duro è stato inferto all’Archiginnasio: l’antico Teatro Anatomico in legno e la Cappella dei Bulgari sono stati rasi al suolo.🔗 Leggi su Bolognatoday.it

Approfondimenti su Bologna 29 gennaio

Nella pagina sono presenti link, aggiornamenti e contenuti provenienti da piattaforme social e video.

Ultime notizie su Bologna 29 gennaio

Argomenti discussi: Pioggia di fuoco sull'Ucraina, ma le trattative vanno avanti; Pioggia di fuoco sull'Ucraina, ma le trattative vanno avanti; Pioggia di fuoco sulla Dotta: il bombardamento e le sue ferite; Notte di pioggia con interventi dei vigili del fuoco: previsioni meteo e scenari.

Buche, alberi caduti e allagamenti, decine di interventi dei vigili del fuocoA Savona una piccola voragine in via Carissimo e Crotti, i carabinieri chiudono la strada in attesa della riparazione ... rainews.it

Pioggia di fuoco sull'Ucraina, ma le trattative vanno avantiDall'altro, a oltre 5mila chilometri di distanza, Kiev che finisce di nuovo sotto il fuoco di Mosca: in una sola notte le forze dello zar hanno lanciato almeno 375 droni e 21 missili su gran parte del ... ansa.it

Fuori pioggia e freddo Dentro il calore del fuoco, il profumo della pizza e una storia che ti avvolge Al Selvatico non vieni solo a mangiare… entri in un luogo che racconta. Prenota il tuo tavolo e regalati una serata speciale +39 339 244 9855 #ilselv - facebook.com facebook

Stefany, profilo noir sotto la pioggia. Un solo occhio in fuoco, il resto è mistero. Prossima scena: vetro appannato o flash paparazzi #Noir #Cinematic #AIArt x.com