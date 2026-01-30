I dati pubblicati ieri dall’Istat mostrano un quadro positivo per l’economia italiana. A dicembre, l’occupazione è cresciuta, anche se ci sono ancora sfide legate alla demografia e alla produttività. Nel frattempo, le stime preliminari indicano che il pil del quarto trimestre del 2025 ha registrato un andamento stabile, senza grandi oscillazioni. La situazione sembra quindi in miglioramento, ma resta da capire come evolveranno i prossimi mesi.

Gli ultimi dati Istat mostrano l'ennesima disconnessione tra mercato del lavoro e l'andamento dell'economia ma si inseriscono in un quadro superiore alle aspettative Zoppas (Ice): "L'export italiano regge. L'auspicio è che la Corte Suprema giudichi i dazi illegittimi" Ieri l’Istat ha pubblicato i dati sull’occupazione relativi al mese di dicembre e la stima preliminare del pil per il quarto trimestre del 2025. Nel complesso, i numeri mostrano l’ennesima disconnessione tra l’andamento degli occupati e quello della crescita, sebbene opposta a quanto abituati ultimamente, ma si inseriscono in un quadro congiunturale che resta nel complesso positivo per una crescita del pil superiore alle aspettative: +0,7 per cento (destagionalizzato) in tutto il 2025. 🔗 Leggi su Ilfoglio.it

Pil e occupazione sono positivi, considerando i vincoli di demografia e produttività

