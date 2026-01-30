Pierpaolo Pretelli soccorre una signora in strada a Milano Poi lo sfogo | La gente spettatrice gua

Pierpaolo Pretelli ha assistito una donna in difficoltà in strada a Milano e l’ha aiutata a rialzarsi. Dopo averla soccorsa, l’ex concorrente televisivo ha espresso la sua rabbia verso le persone che si sono limitate a guardare senza intervenire. “La gente spettatrice, guarda e basta”, ha detto Pretelli, evidenziando come molti preferiscano restare a guardare senza muovere un dito.

Pierpaolo Pretelli, ex concorrente de L’Isola dei Famosi e noto per il suo ruolo nel reality show, è stato protagonista di un momento drammatico a Milano il 30 gennaio 2026. Mentre rientrava a casa a piedi, ha intercettato una donna che si è accasciata sul marciapiede in viale dell’Università, nel quartiere Porta Venezia. La donna, apparentemente in stato di grave malessere, si è accasciata in posizione seduta e poi si è lasciata andare a terra, rimanendo immobile con gli occhi sbarrati. Pretelli, nonostante il proprio panico, si è fermato immediatamente e ha cercato di stabilire un contatto, chiamandola per nome e facendole domande per capire se fosse cosciente. 🔗 Leggi su Ameve.eu

