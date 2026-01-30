Pierpaolo Pretelli soccorre una signora in strada a Milano Poi lo sfogo | La gente spettatrice gua

Da ameve.eu 30 gen 2026 | 🔊 Ascolta la notizia

Pierpaolo Pretelli ha assistito una donna in difficoltà in strada a Milano e l’ha aiutata a rialzarsi. Dopo averla soccorsa, l’ex concorrente televisivo ha espresso la sua rabbia verso le persone che si sono limitate a guardare senza intervenire. “La gente spettatrice, guarda e basta”, ha detto Pretelli, evidenziando come molti preferiscano restare a guardare senza muovere un dito.

Pierpaolo Pretelli, ex concorrente de L’Isola dei Famosi e noto per il suo ruolo nel reality show, è stato protagonista di un momento drammatico a Milano il 30 gennaio 2026. Mentre rientrava a casa a piedi, ha intercettato una donna che si è accasciata sul marciapiede in viale dell’Università, nel quartiere Porta Venezia. La donna, apparentemente in stato di grave malessere, si è accasciata in posizione seduta e poi si è lasciata andare a terra, rimanendo immobile con gli occhi sbarrati. Pretelli, nonostante il proprio panico, si è fermato immediatamente e ha cercato di stabilire un contatto, chiamandola per nome e facendole domande per capire se fosse cosciente. 🔗 Leggi su Ameve.eu

pierpaolo pretelli soccorre una signora in strada a milano poi lo sfogo la gente spettatrice gua

© Ameve.eu - Pierpaolo Pretelli soccorre una signora in strada a Milano. Poi lo sfogo: “La gente spettatrice, gua

Approfondimenti su Pierpaolo Pretelli

Pierpaolo Pretelli soccorre una signora in strada a Milano. Poi lo sfogo: “La gente spettatrice, guarda e non si ferma”

Pierpaolo Pretelli ha aiutato una donna in strada a Milano, ma poi si è sfogato sui social, criticando l’atteggiamento delle persone intorno.

Pierpaolo Pretelli soccorre una donna colta da un malore: “Urlavo aiuto, ma la gente passava oltre”

Pierpaolo Pretelli ha appena raccontato un episodio che gli è rimasto impresso.

Scorrendo la pagina è possibile consultare contenuti social e video collegati.

Ultime notizie su Pierpaolo Pretelli

Argomenti discussi: Pierpaolo Pretelli soccorre una donna colta da un malore: Urlavo aiuto, ma la gente passava oltre; Francia verso lo stop ai social per gli under 15. I ragazzi: Non ci tagliate fuori dal mondo; Spagna, sulla spiaggia di Barcellona la sagoma gigante di Hind Rajab nell'anniversario della morte; Cina, tetraplegico gestisce una fattoria high-tech grazie all'utilizzo di sensori e computer.

pierpaolo pretelli soccorre unaPierpaolo Pretelli soccorre una donna colta da un malore: Urlavo aiuto, ma la gente passava oltreIl racconto di Pierpaolo Pretelli sulla brutta esperienza vissuta tra le strade di Milano: Una donna si è accasciata a terra davanti a me, ho avuto ... fanpage.it

Pierpaolo Pretelli: «Ho soccorso una donna in strada, nessuno mi ha aiutato. Che c***o vi costa fermarvi?»«Chiedevo aiuto, la gente guardava ma proseguiva il cammino»: così Pierpaolo Pretelli denuncia l'indifferenza della società nei confronti ... leggo.it

La ricerca permette di visualizzare articoli e video su argomenti simili o correlati.