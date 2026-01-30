Piero Pelù piange la perdita del padre Giovanni, scomparso all’età di 98 anni. Il rocker ha confermato la notizia sui social, lasciando trapelare tutto il dolore nascosto dietro il suo carattere di roccia. Una perdita grande per lui, che ora si trova a ricordare i momenti passati con il papà.

Morto il padre del rocker Piero Pelù all’età di 98 anni. A dare il triste annuncio è stato lo stesso. Morto il padre del rocker Piero Pelù all’età di 98 anni. A dare il triste annuncio è stato lo stesso artista con un post sui suoi canali social C’è un silenzio strano che avvolge il profilo social di Piero Pelù oggi, un silenzio interrotto solo da un’immagine che profuma di casa. Il rocker fiorentino ha perso il padre, Giovanni, che se n’è andato alla soglia dei 100 anni, fermandosi a 98. Non è stato un comunicato stampa a dirlo, ma lo stesso Piero. Ha scelto una foto in cui ridono insieme, un’istantanea che cattura tutta la complicità di una vita. 🔗 Leggi su Novella2000.it

© Novella2000.it - Piero Pelù, il dolore dietro il ruggito: l’addio a papà Giovanni

