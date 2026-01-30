Pierini critica Barbero, che avrebbe dovuto parlare di referendum all’università. Il dibattito tra sì e no continua a infiammare le discussioni, anche quando si tratta di opinioni di storici come Barbero. La polemica si accende dopo le parole di Pierini, che ha bacchettato il collega per non aver affrontato il tema in un contesto accademico.

Sì o no al referendum: il dibattito non si placa. Anche indirettamente. Anche quando riguarda il pensiero di uno storico. Infatti per la Lega Marche e il consigliere regionale Nicolò Pierini la questione da Alessandro Barbero andava spiegata, nuovamente. E anche martedì mattina. Ovvero quando il professore è stato ospite all’inaugurazione del 520esimo anno accademico dell’Università di Urbino, con una lectio dal titolo ‘L’invenzione rinascimentale del Medioevo’. Per l’esponente del Carroccio, Barbero "incalzato dai cronisti sul video in cui invita a votare no al referendum sulla giustizia, ha liquidato la questione con poche parole: ‘Non ne parlo, non ne vale la pena’. 🔗 Leggi su Ilrestodelcarlino.it

© Ilrestodelcarlino.it - Pierini bacchetta Barbero: "In Ateneo doveva parlare di referendum"

Approfondimenti su Pierini Barbero

In questo testo analizzeremo le affermazioni di Barbero sul referendum, evidenziando eventuali inesattezze o interpretazioni distorte.

Il professor Alessandro Barbero, storico e accademico stimato, ha annunciato che voterà No al prossimo referendum.

Qui sotto trovi una selezione di post e contenuti legati allo stesso argomento.

Ultime notizie su Pierini Barbero

Argomenti discussi: Pierini bacchetta Barbero: In Ateneo doveva parlare di referendum.

Di Pietro bacchetta Barbero: Il professore è per il no alla riforma della Giustizia perché non l'ha lettaL'ex pm di Mani Pulite contro l'ex cattedratico diventato star sui social e in tv per il fronte del no al referendum ... tag24.it