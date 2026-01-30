Pierina Paganelli memoria di 250 pagine per scarcerare Dassilva | Delitto incompatibile col passato militare

La difesa di Dassilva dice che il delitto non ha nulla a che fare con il suo passato militare. I legali dell'uomo accusato di aver ucciso Pierina Paganelli vogliono dimostrare che le modalità dell'omicidio sono incompatibili con la sua storia militare. La prossima udienza si presenta ancora più attesa.

"Le modalità del delitto sono incompatibili con il passato militare di Dassilva", sostengono i legali dell'uomo a processo per il delitto di Pierina Paganelli. Lo stabilisce una perizia tecnica di parte presentata per convincere il Tribunale del Riesame di Bologna a scarcerare l'imputato.🔗 Leggi su Fanpage.it

Approfondimenti su Pierina Paganelli

Valeria Bartolucci, moglie di Louis Dassilva, è stata chiamata a testimoniare nel processo riguardante la morte di Pierina Paganelli.

Valeria Bartolucci, moglie di Dassilva, è stata iscritta nel registro degli indagati per il delitto di Pierina Paganelli.

Ultime notizie su Pierina Paganelli

Argomenti discussi: Cronaca. Rimini, omicidio Pierina Paganelli: la difesa attacca il movente passionale e ridimensiona il coinvolgimento dell’imputato; Caso Pierina, la nuora Manuela Bianchi nuovamente convocata in procura; Crimini a Rimini, il podcast di Davide Grassi e Davide Cardone analizza l'omicidio di Pierina Paganelli; Cronaca. Rimini, caso Pierina, in aula ricostruita la relazione tra imputato e nuora.

