Piccole donne Claire Danes dovette rigirare la scena della morte di Beth | Mi lasciai prendere un po' troppo

La star di Homeland e Romeo + Giulietta ha ricordato l'esperienza sul set della trasposizione cinematografica tratta dal libro di Louisa May Alcott. Claire Danes è stata ospite del podcast di Amy Poehler, e ha ricordato la sua prima esperienza sul set di un film, quella nel classico Piccole Donne di Gillian Armstrong, nel quale interpretò Beth March, una delle sorelle protagoniste della storia. L'attrice ha raccontato, nello specifico, la sua preparazione per una delle scene madri del film, quella della morte di Beth, quando la ragazzina pronuncia le sue ultime parole prima di morire. Proprio a causa della sua grande preparazione, la scena fu girata diverse volte. 🔗 Leggi su Movieplayer.it

