Picchia la moglie incinta in piazza e poi sparisce nel nulla | è ricercato la 22enne trasferita in ospedale

Una donna di 22 anni, incinta, è finita in ospedale dopo essere stata picchiata dal marito in piazza a Ospitaletto. L’uomo si è dato alla fuga e ora è ricercato dalla polizia. La giovane è stata medicata e si trova stabile, ma il caso ha suscitato molta preoccupazione nella comunità.

