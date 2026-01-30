Piazzapulita Michele Serra e lo sfregio a Meloni | Crocerossina forse perché donna

Michele Serra non ha risparmiato parole durante la puntata di Piazzapulita, commentando le parole di Meloni. Ha accusato il centrodestra di usare stereotipi e di mancare di rispetto alla premier, definendola “crocerossina” e insinuando che il suo ruolo venga percepito come un’arma politica. Serra ha lasciato da parte il tono più moderato e ha scelto un linguaggio più diretto, puntando il dito contro le dichiarazioni che giudica offensive e fuori luogo.

Quando c'è da (s)parlare del centrodestra, Michele Serra abbandona il fioretto e le leziosità e sfodera la sciabola per colpire il più duro possibile. Ospite del sodale Corrado Formigli a Piazzapulita, su La7, la penna dell'Amaca su Repubblica se la prende con tre protagonisti della maggioranza di governo, a vario titolo e grado. Si parte della Lega: secondo Serra Matteo Salvini e Roberto Vannacci "hanno lo stesso repertorio e si contendono lo stesso pubblico, un po' come Claudia Villa e Al Bano. Sono destinati a litigare perché devono esibirsi sullo stesso palcoscenico, e questa è l'ennesima buona notizia di questa sera".

