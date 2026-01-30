Piazza Garibaldi tra abusivismo e microcriminalità il quartiere muore Appello di avvocati alle autorità
Piazza Garibaldi sta vivendo un momento difficile. Tra venditori abusivi, rifiuti e problemi di sicurezza, il quartiere si sta svuotando e rischia di perdere il suo carattere vivo. Residenti e commercianti chiedono interventi immediati alle autorità per fermare il degrado e restituire dignità a questa zona.
Mercatini abusivi, sporcizia, accattonaggio, scippi, prostituzione e mancanza di sicurezza: Piazza Garibaldi versa in uno stato di degrado che mette a rischio residenti, commercianti e turisti. L’appello, firmato da dott.ssa Flavia Chiarolanza, avv. Sara Muro e avv. Riccardo Vizzino, è stato inviato a sindaco di Napoli Gaetano Manfredi, prefetto di Napoli Michele Di Bari, comandante polizia locale Ciro Esposito, ministero dell’Interno, e Agenzia delle Entrate, sollecitando interventi immediati. Piazza Garibaldi, cuore pulsante. in crisi. Nonostante la recente riqualificazione, Piazza Garibaldi si è trasformata in un covo di microcriminalità, con episodi quotidiani di borseggi, gioco d’azzardo e scommesse clandestine.🔗 Leggi su Ildenaro.it
Approfondimenti su Piazza Garibaldi
Via Garibaldi, i camion finiscono contro i balconi: dopo mesi di silenzi un cittadino scrive alle autorità
Dopo mesi di silenzio, un residente di Via Garibaldi ha segnalato alle autorità un problema di sicurezza: i camion spesso finiscono contro i balconi dei palazzi della zona.
Blitz a Termini: colpita microcriminalità e abusivismo. Arresti, denunce e locali chiusi
Continua l’attività di controllo dei Carabinieri presso la stazione di Termini e le aree limitrofe di Roma.
Ultime notizie su Piazza Garibaldi
Rissa in piazza Garibaldi, paura tra negozianti e famiglie: Scene che ormai vediamo ogni giornoUna rissa in pieno pomeriggio, in un punto centrale e frequentato della città, tra negozi aperti e persone che passano per tornare a casa o fare la spesa. È la segnalazione arrivata a Trieste Cafe da ... triestecafe.it
In Piazza Garibaldi. Gazzettino 10 gennaio 1999. Articolo nei commenti. - facebook.com facebook
La ricerca permette di visualizzare articoli e video su argomenti simili o correlati.