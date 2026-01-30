pianeta alcol vietato esagerare

Dopo il mese di astinenza, molti tornano a bere o ci provano. L’alcol infatti continua a essere presente nelle vite di tanti, anche se l’OMS mette in guardia: non c’è un livello sicuro di consumo. E così, tra divieti e tentazioni, il pianeta si trova di fronte a una vera e propria sfida.

Dry January ormai finito, c’è chi torna alle vecchie abitudini. O forse no. L’alcol, si sa, è pericoloso per la salute e non esiste, come dichiara l’OMS, un limite entro il quale possa essere consumato senza rischi. Inoltre, spiega Giuseppe Fertonani Affini (nella foto), medico psichiatra, responsabile UOS di Alcologia a Parma, "c’è un confine sottile tra il gesto sociale di alzare un bicchiere e l’abitudine che prende il controllo. L’alcol è una sostanza psicoattiva potente, legale e culturalmente accettata, ma proprio per questo spesso sottovalutata". Molteplici infatti, i suoi effetti. "L’alcol è una molecola che raggiunge rapidamente il cervello e ne modifica il funzionamento. 🔗 Leggi su Quotidiano.net

Approfondimenti su Dry January

Per il Capodanno 2026 a Latina e in provincia, sono previste restrizioni come il divieto di alcol e di botti, per garantire un evento sicuro e responsabile.

Ultime notizie su Dry January

