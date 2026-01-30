Pianella auto finisce fuori strada a Cerratina | grave un 25enne

Questa notte a Pianella si è verificato un incidente grave. Un’auto è uscita di strada a Cerratina, e un giovane di 25 anni è rimasto ferito gravemente. È stato portato in ospedale, dove ora è in rianimazione. Un altro ferito è stato medicato sul posto. La strada è stata chiusa per alcune ore mentre i soccorritori lavoravano sul luogo dell’incidente.

Sul mezzo, finito fuori strada per cause in corso di accertamento, viaggiavano tre persone. Il giovane è in rianimazione Grave incidente stradale, nella notte, a Pianella. Due i feriti, uno dei quali ricoverato in rianimazione. Lo scontro è avvenuto nella notte tra giovedì 29 e venerdì 30 gennaio, in località Cerratina. Un'automobile su cui viaggiavano tre persone, per cause in corso di accertamento, è finita fuori strada. Due dei tre occupanti del veicolo sono finiti in ospedale. Ad avere la peggio è stato un 25enne di origini romene: dopo essere stato stabilizzato in pronto soccorso, è stato ricoverato nel reparto di rianimazione, con prognosi riservata.🔗 Leggi su Ilpescara.itImmagine generica

