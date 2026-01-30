Piancastagnaio si conferma capitale dello sport, grazie alle imprese di Matilde Aggravi e Amanda Nai. Le due giovani atlete portano in alto il nome della città, che continua a investire nello sport come motore di crescita e aggregazione. La comunità si stringe intorno a loro, orgogliosa dei risultati ottenuti e dei valori che rappresentano.

Ancora "eccellenze" per lo sport a Piancastagnaio. Un bel riconoscimento per la città che attraverso le sue associazioni e società sportive oltre a mettere in evidenza il paese rendono un grande servizio alla comunità e al mondo dei giovani e giovanissimi impegnati nelle varie discipline. Dal calcio che arriva dalle scuole di iniziazione alla prestigiosa presenza della massima squadra nel settore professionistico e attualmente in grande evidenza nel campionato di serie C girone B alle nove squadre di basket; della storica Pallavolo Sayuz Amiata al Judo Kwai Amiatino, dal Circolo Tennis di Piancastagnaio, ormai da anni vera fucina di campioni e campionesse che stanno macinando grandi risultati ottenendo numeri e risultati nel palmares nazionale. 🔗 Leggi su Lanazione.it

© Lanazione.it - Piancastagnaio brilla nello sport. Matilde Aggravi e Amanda Nai

Approfondimenti su Piancastagnaio Sport

Di seguito sono raccolti video e contenuti online collegati alla notizia pubblicata.

Ultime notizie su Piancastagnaio Sport

Atletico Piancastagnaio: Secondo posto e finale play-off con mister BenanchiL’Atletico Piancastagnaio nella stagione appena conclusa ha messo insieme ben 54 punti, piazzandosi al secondo posto in Prima alle spalle del sorprendente Acquaviva ed arrivando fino alla finale ... lanazione.it

Atletico Piancastagnaio sconfitto in finale: Cortona Camucia vince 1-0ATLETICO PIANCASTAGNAIO: Bulut, Caccamo F., Stolzi E., Pinzuti, Santelli F., Magini N., Magini A., Benedetti, Tondi, Caccamo G., Demuru. Panchina: Pinzi, Forti Lo ... lanazione.it

Matilde Aggravi e Amanda Nai, del Ct Piancastagnaio, conquistano posti nelle classifiche del tennis femminile. - facebook.com facebook