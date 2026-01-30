Pg Cassazione | alt scontro con politica

La Cassazione si scontra con la politica, secondo quanto emerge da alcune dichiarazioni recenti. I giudici parlano di un confronto che ormai ha raggiunto livelli inaccettabili, danno fastidio a un Paese che si considera la culla del liberalismo giuridico. La tensione tra le istituzioni giudiziarie e la politica sembra aumentare, alimentando discussioni e preoccupazioni sulla stabilità del sistema.

11.40 "Lo scontro,perché come tale presentato agli occhi dei cittadini, tra giudici e politica ha raggiunto livelli inaccettabili per un Paese che si vuole tradizionalmente culla del liberalismo giuridico". Lo ha detto il Procuratore generale della Cassazione, Gaeta, all' inaugurazione dell'Anno giudiziario. "Il volto di una giurisdizione sfregiata nell'immagine e privata del rispetto collettivo per il valore essenziale della sua funzione non giova a nessuno" "Cessi ogni lacerazione, solo demolitiva deleteria"."Ciascuno nel suo alveo".🔗 Leggi su Servizitelevideo.rai.it

La Corte di Cassazione si pronuncia sulla vicenda Open Arms, chiedendo di confermare l'assoluzione di Matteo Salvini.

La Corte di Cassazione si pronuncia sulla posizione di Matteo Salvini nel procedimento relativo alla vicenda Open Arms, con il pubblico ministero che chiede di confermare l’assoluzione dell’ex ministro dell’Interno.

