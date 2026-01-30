peste suina allerta per la montagna pistoiese vicini a una situazione critica

La peste suina africana torna a preoccupare la Montagna Pistoiese. Le autorità hanno segnalato un aumento dei casi in questi giorni, portando l’allerta a livelli elevati. I veterinari stanno monitorando le zone più a rischio e invitano i cacciatori e i cittadini a rispettare le misure di sicurezza. La situazione si fa sempre più critica, e si teme che il problema possa estendersi ulteriormente se non si interviene subito.

Pistoia, 30 gennaio 2026 – È allerta per la peste suina africana sulla Montagna pistoiese. Dopo i focolai in Garfagnana e Lucchesia, l'attenzione si sposta sui comuni di Abetone Cutigliano e San Marcello Piteglio. Oggi, in prefettura a Pistoia, il commissario straordinario nazionale Giovanni Filippini ha presieduto un vertice con il prefetto Angelo Gallo Carrabba, sindaci e associazioni di categoria per definire una strategia di contenimento immediata. "Pistoia è ai confini di una situazione critica”, ha dichiarato Filippini, delineando un piano basato su tre pilastri: barriere fisiche per impedire che i cinghiali entrino in contatto con gli allevamenti di maiali, depopolamento dei cinghiali e biosicurezza negli allevamenti, per evitare contagi. 🔗 Leggi su Lanazione.it

Secondo l'Istituto Zooprofilattico Sperimentale di Piemonte, Liguria e Valle d'Aosta, nell'ultima settimana sono state riscontrate dodici nuove positività alla peste suina africana tra i cinghiali nella nostra regione.

