'Pesco d'oro' a Serra per meriti culturali

L’amministrazione comunale di Persiceto ha deciso di premiare Romano Serra con il Pesco d’oro. La motivazione ufficiale dice per meriti culturali e scientifici. Serra, astrofisico e concittadino, riceverà il riconoscimento in una cerimonia prevista nei prossimi giorni.

L’amministrazione comunale di Persiceto conferisce il Pesco d’oro, per meriti culturali e scientifici, al concittadino e astrofisico Romano Serra (nella foto). Domani alle 10 nella sala del consiglio del municipio si svolgerà la cerimonia di conferimento da parte del sindaco Lorenzo Pellegatti del massimo riconoscimento onorifico della Città di Persiceto e per l’occasione si terrà un incontro per ripercorrere l’operato di Serra, che si è distinto a livello internazionale nell’ambito della ricerca astrofisica e come promotore della cultura scientifica presso la comunità persicetana. "Il conferimento del Pesco d’Oro a Romano Serra – dice Maura Pagnoni, assessore alla Cultura del Comune di Persiceto – è il giusto riconoscimento a una vita dedicata alla ricerca e alla divulgazione. 🔗 Leggi su Ilrestodelcarlino.it

