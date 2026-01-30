Perugia inaugurata la nuova sede Renault e Dacia | se ne parla questa sera a Venerdiretta

Questa sera a Venerdiretta si parla dell’inaugurazione della nuova sede Renault e Dacia a Perugia. L’evento si è svolto nel fine settimana, tra sabato 24 e domenica 25 gennaio, e ha attirato molte persone interessate a vedere il nuovo punto di riferimento per il settore automotive della città.

Un fine settimana ricco di emozioni per Perugia, che sabato 24 e domenica 25 gennaio ha fatto da cornice a un evento di grande rilievo per il territorio: l’inaugurazione della nuova sede Renault e Dacia, punto di riferimento strategico per il settore automotive locale. Un appuntamento atteso e ampiamente annunciato, che ha visto la partecipazione di istituzioni, operatori del settore e cittadini, confermando il valore economico e occupazionale dell’investimento e il forte legame tra il gruppo e la città. Dell’evento si parlerà questa sera nel corso di Venerdiretta, in onda dalle ore 21.00, con un approfondimento speciale che vedrà ospite ai microfoni della trasmissione Pietro Paolo Tombolini, titolare e amministratore della Tombolini Motor Company, realtà di riferimento e anima del progetto. 🔗 Leggi su Laprimapagina.it

