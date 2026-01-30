Perugia il live di Stefano Pilia da Indigo Art Gallery

Venerdì 30 gennaio 2026, alle 21, Indigo Art Gallery a Perugia accoglie Stefano Pilia per un live set esclusivo. L’evento fa parte del progetto Degustazioni Musicali e T-Trane, un appuntamento che rompe gli schemi e si concentra sulla musica contemporanea. Pilia porta sul palco suoni sperimentali, invitando il pubblico a un ascolto attento e coinvolgente.

Chitarrista, produttore e compositore tra i piu` autorevoli della scena internazionale, Stefano Pilia e` noto per una ricerca incentrata sulle qualita` scultoree del suono e sul suo rapporto con spazio, tempo e memoria. Nel corso della sua carriera e` stato membro fondatore e collaboratore di numerosi progetti di riferimento tra improvvisazione, elettroacustica e avant-rock (tra cui Massimo Volume, Afterhours, Il sogno del marinaio) e ha lavorato con una vasta rete di artisti internazionali. Le sue produzioni discografiche sono state pubblicate da etichette di prestigio come Die Schachtel, Maple Death, Improved, Blue Chopsticks e Black Truffle.

Perugia, Indigo Art Gallery presenta il concerto degli A Bad Day, offrendo un'esperienza sonora coinvolgente e intima.

Dal 20 dicembre al 10 gennaio 2026, Craving Art presenta

