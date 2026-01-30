Maurizio Paradisi, nuovo presidente della Cna Marche, ha appena preso in mano le redini dell’associazione regionale. In un anno segnato da incertezze, tra fisco e burocrazia, le imprese si trovano a fare i conti con un clima di incertezza che non accenna a migliorare. Paradisi sottolinea come l’attuale scenario internazionale e le difficoltà interne rallentino gli investimenti e le prospettive di crescita per artigiani e piccole imprese nel 2026.

PRESIDENTE Maurizio Paradisi, è stato eletto recentemente presidente di Cna Marche. Come è iniziata questa esperienza a livello regionale e quali prospettive avete per il 2026? "L’incertezza ha caratterizzato il 2025 e dominerà anche le aspettative economiche di artigiani e piccole imprese per l’anno appena iniziato, lo scenario geopolitico internazionale non sta creando un volano per gli investimenti e la crescita". Lo scorso anno avete festeggiato 80 anni di storia e tradizione. Che anno è stato il 2025? "Dopo 80 anni di storia siamo diventati 19mila nelle Marche, ai quali si sono aggiunti quasi 17mila pensionati artigiani e del lavoro autonomo e altrettanti cittadini, che trovano nella Cna le risposte alla loro domanda di rappresentanza e di servizi. 🔗 Leggi su Quotidiano.net

"Personale nuovo, fisco e burocrazia i cavilli più grossi. C'è incertezza"

