Il tecnico del PSV, Peter Bosz, conferma che Ivan Perisic e gli altri giocatori dell’Inter resteranno tutti in squadra. Anche se nel calcio niente è sicuro, Bosz dice che vuole che siano ancora insieme. Le voci di possibili partenze non trovano conferma, e lui sembra deciso a mantenere la squadra così com’è.

Inter News 24 Perisic Inter, il tecnico del PSV, Peter Bosz, ha parlato ancora delle voci che vorrebbero i nerazzurri sull’esterno croato. Il ritorno di Ivan Perisic all’Inter sta diventando il vero tormentone di questo finale di mercato. Nonostante l’esterno croato abbia già espresso chiaramente la volontà di rimettersi a disposizione di Cristian Chivu, il PSV Eindhoven continua a opporre una fiera resistenza. La trattativa vive ore di profonda incertezza, con il club olandese che non sembra intenzionato a privarsi del suo esperto jolly offensivo senza un indennizzo economico importante, complicando i piani della dirigenza nerazzurra. 🔗 Leggi su Internews24.com

© Internews24.com - Perisic Inter, parla ancora Bosz: «Rimarranno tutti, perché è ciò che voglio. Anche se nel calcio non si hanno garanzie…»

Approfondimenti su Perisic Inter

Marchetti commenta il mercato dell’Inter a Radio Deejay, focalizzandosi sulle trattative in corso.

Scorrendo la pagina è possibile consultare contenuti social e video collegati.

Ultime notizie su Perisic Inter

Argomenti discussi: Preso da Mancini, rinato con Spalletti, migliorato da Conte: Inter e Perisic, amore travagliato; Juve, c'è ancora tempo per il doppio colpo. Anche l'Inter ci prova: con Perisic vuole Diaby; CdS – Inter, via libera di Oaktree per Perisic: club non preoccupato per…; L'Inter pensa ancora a Perisic, il PSV fa muro: cosa sta succedendo.

Inter, cosa sta succedendo davvero con Perisic? Sono ore caldissime, ma occhio alle ultime novitàL'Inter vuole riportare Perisic a Milano e Perisic vorrebbe tornare all'Inter: sono ore caldissime ma c'è ancora un ostacolo. spaziointer.it

Romano: Diaby ha già parlato con Chivu! Inter ha fatto il suo. E anche su Perisic ha…Il club nerazzurro sta operando in modo attivo nelle ultime ore su entrambe le piste per l'esterno, come confermato da Fabrizio Romano ... fcinter1908.it

“L’Inter vorrebbe chiudere almeno uno tra Perisic e Diaby” @SkySport x.com

Inter, in arrivo una super offerta per Dumfries: Perisic ha già scelto, accelerata per Norton-Cuffy - facebook.com facebook