Perinetti difende il Napoli | Champions segnata dalle assenze giudichiamo Conte per il lavoro

Giorgio Perinetti difende il Napoli dopo l’eliminazione in Champions League. In diretta su Radio Tutto Napoli, il dirigente ha spiegato che le assenze hanno pesato molto e non bisogna dimenticare le difficoltà affrontate. Perinetti ha anche parlato di come si sta muovendo il mercato e ha commentato il lavoro di Antonio Conte, invitando a valutare con calma le scelte del tecnico.

"> Giorgio Perinetti, dirigente sportivo, è intervenuto nel corso di Pausa Caffè su Radio Tutto Napoli, offrendo una lettura ampia e articolata del momento vissuto dal Napoli, dall’eliminazione in Champions League alle dinamiche di mercato, fino al giudizio su Antonio Conte. «Capisco l’amarezza, perché la Champions è una competizione straordinariamente importante – ha spiegato Perinetti – ma credo che il percorso di quest’anno sia stato segnato in modo troppo evidente dalle assenze». Un aspetto che, secondo il dirigente, viene spesso sottovalutato quando si guarda solo al risultato finale. 🔗 Leggi su Napolipiu.com © Napolipiu.com - Perinetti difende il Napoli: «Champions segnata dalle assenze, giudichiamo Conte per il lavoro» Approfondimenti su Napoli Perinetti FC Copenaghen-Napoli (Champions League, 20-01-2026 ore 21:00): formazioni, quote, pronostici. Tante assenze per Conte Il 20 gennaio 2026 alle ore 21:00 si disputa l'incontro tra FC Copenaghen e Napoli, valido per la Champions League. FC Copenaghen-Napoli (Champions League, 20-01-2026 ore 21:00): formazioni ufficiali, quote, pronostici. Tante assenze per Conte Il 20 gennaio 2026 alle ore 21:00 si disputa il match di Champions League tra FC Copenaghen e Napoli. Sono disponibili diversi contenuti social e video per ampliare la visione della notizia. Ultime notizie su Napoli Perinetti Perinetti: Non giudicate Conte per le parole! Sterling? Out da tempo e Conte vuole intensità...Giorgio Perinetti, dirigente sportivo, è intervenuto nel corso di Pausa Caffè sulla nostra Radio Tutto Napoli, prima radio tematica sul Napoli, in onda tutto il ... tuttonapoli.net Perinetti: Sterling? Non so se potrà sostenere l'intensità che chiede ConteGiorgio Perinetti, dirigente sportivo, è intervenuto su Radio Tutto Napoli, prima radio tematica sul Napoli, che puoi ascoltare/vedere qui sul sito, in auto col DAB Campania o sulle ... tuttonapoli.net (VIDEO) All’ Università La Sapienza è stata affissa una nuova targa per onorare e ricordare i 32 cubani caduti il 3 gennaio a Caracas, combattendo l'imperialismo USA, difendendo il governo socialista con la vita L’iniziativa e’ stata promossa dagli studenti di “ - facebook.com facebook

Sono disponibili ulteriori notizie e video informativi attraverso la ricerca dedicata.