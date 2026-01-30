Perdere così fa male Tutto surreale Sinner mi ha portato al limite

Novak Djokovic non nasconde il suo entusiasmo dopo aver vinto la finale degli Australian Open. Il suo racconto è sincero, senza giri di parole: “Perdere così fa male”, dice, e aggiunge che tutto è stato surreale. Sinner lo ha portato al limite, ma alla fine ha avuto la meglio e ora si gode il trionfo.

Archiviata la battaglia sul campo è il momento delle parole. Novak Djokovic è un fiume in piena dopo aver conquistato la finale degli Australian Open. L'undicesima a Melbourne. Se la vedrà con Alcaraz, numero uno al mondo. Il campione serbo inizia rendendo onore al suo sfidante: "Grazie a Jannik per avermi permesso di vincere una partita. Grazie a chi è restato qui fino alle 2 del mattino a seguirci. Adoro questo rapporto passionale con il pubblico, questa sera è forse la più bella della mia carriera in Australia. Sinner e Alcaraz giocano a un grande livello, ma non è impossibile batterli. Anche io - aggiunge il serbo - so giocare a quel livello.

