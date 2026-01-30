Percorsi abilitanti il fabbisogno dei posti non è coperto ovunque

La Valle d’Aosta rischia di restare indietro nella formazione degli insegnanti. La consigliera regionale Eleonora Baccini ha segnalato che mancano percorsi abilitanti sul territorio, tranne quello dedicato alla lingua francese. La regione potrebbe avere difficoltà a coprire il fabbisogno di posti, e la situazione resta critica.

La Valle d’Aosta rischia di rimanere indietro nella formazione degli insegnanti. A sollevare il problema è stata la consigliera regionale Eleonora Baccini, intervenuta in aula per segnalare la mancanza di percorsi abilitanti attivi sul territorio, ad eccezione di quello dedicato alla classe di concorso Lingue e culture straniere – Francese. Per il resto, chi aspira a insegnare deve guardare altrove. Baccini ha ricordato come la frequenza di questi percorsi sia ormai una condizione necessaria per partecipare ai concorsi e accedere al ruolo. “Ad oggi sono attivati solo da atenei fuori dalla Valle d’Aosta”, ha puntualizzato.🔗 Leggi su Orizzontescuola.it

Scuola, Baccini 'fabbisogno percorsi abilitanti non è coperto'In Valle d'Aosta il fabbisogno dei percorsi abilitanti per docenti non è coperto, visto che è previsto solo il percorso abilitante per la classe francese. (ANSA) ... ansa.it

Percorsi abilitanti per Docenti 2026: autorizzati 63890 posti, ecco il Decreto MURE' stato pubblicato il Decreto MUR che autorizza 63890 posti per i percorsi abilitanti per docenti a.a. 2025 2026. Ecco il testo del DM in pdf da scaricare con le Tabelle dei posti e tutte le informaz ... ticonsiglio.com

Orizzonte Scuola. . Martedì 27 gennaio sono stati pubblicati i decreti che indicano i percorsi abilitanti per l'anno accademico 2025-2026. Migliaia di aspiranti docenti erano in attesa dei provvedimenti emanati dal Ministero dell'Università. Adesso saranno le sin - facebook.com facebook

Percorsi abilitanti a.a. 2025/26: il MUR ha pubblicato il decreto n. 138 del 27 gennaio 2026 per dare avvio alle attività. Alcune Università hanno già pubblicato i bandi, altre lo faranno nei prossimi giorni o settimane. x.com