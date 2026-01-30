Perché i cappelli invernali hanno i pon pon? Il dilemma ha una soluzione storica molto strana

I cappelli con i pon pon non sono solo un vezzo estetico. La loro origine è molto più curiosa e sorprendente di quanto si pensi. Non sono stati inventati per essere divertenti o alla moda, ma hanno una storia che risale a tempi antichi e abbastanza bizzarra.

Siamo abituati a vederli come un tocco di stile morbido e divertente sui nostri berretti di lana, ma il pon pon non è nato per essere carino. Dietro questa sfera di tessuto si nasconde una storia di sopravvivenza e gerarchia che dura da oltre mille anni. Se oggi lo consideriamo un vezzo della moda invernale, un tempo poteva salvarti la vita o indicare a tutti il tuo valore in battaglia. Una delle spiegazioni più affascinanti sulla sua utilità arriva dal mare. I marinai francesi, infatti, adottarono il pon pon per un motivo puramente tecnico: le imbarcazioni di una volta avevano soffitti bassissimi e corridoi angusti.

