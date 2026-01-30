Per la Salis Hannoun è diventato un insulto

Durante una seduta del Consiglio comunale a Genova, il capogruppo di Forza Italia, Mario Mascia, ha scambiato il nome di un collega del Pd con quello di un indagato per i finanziamenti ad Hamas. La confusione ha suscitato reazioni tra i presenti, con Salis che ha commentato che per Hannoun è diventato un insulto. La scena ha attirato l’attenzione e ha acceso un dibattito sulla correttezza delle parole in aula.

Il capogruppo di Forza Italia a Genova, Mario Mascia, in Consiglio confonde il cognome di un collega del Pd pronunciando quello dell’indagato per i finanziamenti ad Hamas. Ma per la dem pro Pal il lapsus è un’offesa voluta e invita tutti i suoi a uscire dall’Aula. In Consiglio comunale, a Genova, avevano provato a trasformare la Giornata della memoria in una giornata per Gaza con un ordine del giorno di Alleanza Verdi e Sinistra che chiedeva alla giunta di approvare aiuti per il popolo palestinese. Una prima fase di tensione aveva già visto come protagonista la consigliera della Lista Salis, Sara Tassara, che rivolgendosi al capogruppo di Fratelli d’Italia Alessandra Bianchi aveva ripetuto la parola «assassini» per poi spiegare che era indirizzata al governo israeliano. 🔗 Leggi su Laverita.info

La sindaca di Genova, Silvia Salis, ha dichiarato di non aver mai avuto contatti con Mohammad Hannoun e ha annunciato che procederà con una querela.

Ilaria Salis, rappresentante di Avs, ha rilanciato la petizione a sostegno del fronte “Pro Hannoun”, coinvolto nell’inchiesta sulla rete di finanziamento di Hamas in Italia.

