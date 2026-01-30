È quasi un testa-coda il match di domani al "Mancini" (alle 15) tra l’ Alma Fano, seconda in campionato, e il Moie Vallesina che invece è attualmente penultimo in classifica. Sono ben 28 i punti che separano le due squadre – Fano a quota 44, a due lunghezze dal Lunano, Moie 16 punti, due sopra la Vigor Castelfidardo, fanalino di coda – che una volta in campo cercheranno di fare risultato per obiettivi differenti. I granata, rilanciati dal successo contro la Real Metauro, punteranno a proseguire l’inseguimento alla capolista Lunano, mentre gli anconetani cercheranno punti per la salvezza. "Noi non facciamo la corsa su nessuno – ci tiene a precisare il direttore sportivo dei granata Roberto Canestrari – e non dobbiamo creare chissà quali tensioni. 🔗 Leggi su Ilrestodelcarlino.it

© Ilrestodelcarlino.it - Per il Fano quasi un match testa-coda

Approfondimenti su Alma Fano

Domenica alle 15 si svolgerà sul campo neutro di Fossombrone l'incontro tra Alma Fano e Real Metauro, un match che può essere considerato un

Il Grifone si prepara ad affrontare il Cannara nella quarta giornata del girone di ritorno.

Qui sotto trovi una selezione di post e contenuti legati allo stesso argomento.

The Light Gate - Katie Page & Tony Angiola- UFOs, Colorado Ranch, Snippy The Horse

Ultime notizie su Alma Fano

Argomenti discussi: Per il Fano quasi un match testa-coda; Basilica di Vitruvio a Fano, Biancani: Una scoperta incredibile, può essere la giusta occasione per mettere in rete i grandi patrimoni archeologici del nostro territorio; La scoperta della Basilica di Vitruvio a Fano è (davvero) straordinaria; Fano, cocaina e mattoni: si mette in proprio nell’edilizia ma spaccia. Giovane patteggia 3 anni e 12mila euro di multa.

Per il Fano quasi un match testa-codaÈ quasi un testa-coda il match di domani al Mancini (alle 15) tra l’ Alma Fano, seconda in campionato, e il Moie Vallesina che invece è attualmente penultimo in classifica. Sono ben 28 i punti che s ... ilrestodelcarlino.it

A Fano riemerge la Basilica di Vitruvio: una scoperta storica per l’archeologiaDurante gli scavi in piazza Andrea Costa, a Fano, è stata identificata la Basilica descritta da Vitruvio nel trattato De Architectura ... exibart.com

Da Inrca, Pesaro, Senigallia, Urbino, Fano, Jesi, Fabriano, Ascoli Piceno, Fermo, San Benedetto altre quasi quattrocento prestazioni erogate tra sabato e domenica: ci tengo a ribadirlo, non è risolutivo ovviamente ma è un segnale forte e duraturo di volontà di t - facebook.com facebook