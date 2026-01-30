Per il Fano quasi un match testa-coda

È quasi un testa-coda il match di domani al "Mancini" (alle 15) tra l’ Alma Fano, seconda in campionato, e il Moie Vallesina che invece è attualmente penultimo in classifica. Sono ben 28 i punti che separano le due squadre – Fano a quota 44, a due lunghezze dal Lunano, Moie 16 punti, due sopra la Vigor Castelfidardo, fanalino di coda – che una volta in campo cercheranno di fare risultato per obiettivi differenti. I granata, rilanciati dal successo contro la Real Metauro, punteranno a proseguire l’inseguimento alla capolista Lunano, mentre gli anconetani cercheranno punti per la salvezza. "Noi non facciamo la corsa su nessuno – ci tiene a precisare il direttore sportivo dei granata Roberto Canestrari – e non dobbiamo creare chissà quali tensioni. 🔗 Leggi su Ilrestodelcarlino.it

per il fano quasi un match testa coda

